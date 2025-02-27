Представители «Зенита» не избрались в Палату по разрешению споров по квоте РПЛ. Кандидаты от «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» прошли

«Зенит», «Оренбург» и «Локомотив» не избрались в Палату РФС по разрешению споров.

«РБ Спорт» сообщает ,что выборы кандидатов по квоте представителей клубов Мир РПЛ состоялись на общем собрании 25 февраля. На 5 мест были выдвинуты 8 кандидатов.

По итогам голосования были выдвинуты представители «Ахмата », «Динамо », «Краснодара », ЦСКА и «Спартака». Представители «Зенита », «Оренбурга» и «Локомотива» не были избраны в число кандидатов.