Представители «Зенита» не избрались в Палату по разрешению споров по квоте РПЛ. Кандидаты от «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» прошли
«Зенит», «Оренбург» и «Локомотив» не избрались в Палату РФС по разрешению споров.
«РБ Спорт» сообщает ,что выборы кандидатов по квоте представителей клубов Мир РПЛ состоялись на общем собрании 25 февраля. На 5 мест были выдвинуты 8 кандидатов.
По итогам голосования были выдвинуты представители «Ахмата», «Динамо», «Краснодара», ЦСКА и «Спартака». Представители «Зенита», «Оренбурга» и «Локомотива» не были избраны в число кандидатов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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