Тебас о финансах «Ман Сити»: «Они перекладывают свои расходы на компании, не входящие в City Football Group. Это позволяет им иметь структуру, которая обходит правила»

Хавьер Тебас высказался о финансовой структуре «Манчестер Сити».

«Что меня беспокоит в «Манчестер Сити », так это то, что у них есть группа компаний, не входящих в City Football Group. Они перекладывают свои расходы на эти компании.

Например, у них есть скаутские и маркетинговые компании, которые несут большие расходы. Они выставляют счета «Манчестер Сити» на небольшие суммы. Это позволяет «Манчестер Сити» иметь структуру, которая обходит правила.

Мы обратились с жалобой на «Манчестер Сити» в Европейскую комиссию. Несмотря на то, что «Манчестер Сити» является английской командой и не входит в ЕС, они по-прежнему ведут коммерческую деятельность в Европе. Впервые мы подали жалобу в июле 2023 года, и в настоящее время действуют правила, позволяющие ЕС проверять такие компании, как City Football Group.

Наше дело против «Манчестер Сити» строится на двух моментах. Первый – это нужно проверить, что «Манчестер Сити» не использует другие компании для обмана системы. Второй – это более масштабная борьба за то, чтобы футбол не попал в руки государственных структур без надлежащего контроля.

Мы также не согласны с некоторыми ценами, которые заплатил клуб. И мы задаемся вопросом, как клуб может перекладывать убытки на другие связанные компании, которые напрямую не входят в City Football Group», – сказал президент Ла Лиги .