Тебас о нарушениях «Сити»: «Мы знаем, как они обходят правила, у нас есть цифры. Рассматривают факты, за которые УЕФА уже наказывал их, а клуб только увеличил средства»

Хавьер Тебас высказался о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Слушания по делу начнутся в понедельник, а решение объявят не ранее начала марта.

«Это проблема. Они нарушают порядок зарплат в отрасли. Деньги приходят не от футбола и не приносят прибыли. Это приводит к повышению заработной платы.

В 2017 году я уже осуждал эту тему. Я разговаривал с президентом Премьер-лиги, а Сориано [директор «Ман Сити »] провел меня в свой кабинет...

Я объяснил им, как они обманывают. У нас есть очень четкие цифры. Мы знаем, как они снова пытаются обойти правила... «Сити «перекладывает все убытки на свои дочерние компании. Невозможно, чтобы они тратили на свою структуру меньше, чем остальные команды.

Сейчас рассматриваются те же дела, по которым УЕФА вынес наказание «Сити» – запрет на игру в Лиге чемпионов, но затем CAS (Спортивный арбитражный суд – Спортс’‘) оправдал клуб из-за формальности.

Рассматриваются те же факты, которые уже были санкционированы УЕФА , а клуб только увеличил вырученные деньги», – заявил президент Ла Лиги .