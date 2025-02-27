Боули о критике фанатов «Челси»: «Ожидаемо, но три года – это немного. У нас есть стратегия, работа идет. Британская пресса многое преувеличивает, но я не смотрю в зеркало заднего вида»
Фанаты «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича и «Боули, ты мудак» на акции протеста перед началом матча против «Саутгемптона» (4:0) в 27-м туре АПЛ.
«Синие» набрали 46 очков и занимают 5-е место в таблице Премьер-лиги.
«Я думаю, что это нормально и ожидаемо с учетом обстоятельств. Чем раньше вы поймете, что не сможете все время делать счастливыми всех людей, тем больше свободы у вас будет.
Мы пытаемся выполнить наш план и признаем, что все развивается нелинейно, мы движемся в правильном направлении. Есть тенденция к движению в правильном направлении, и это то, что действительно важно.
В июне будет три года с того момента, как я занимаю этот пост. Это не так уж много, особенно когда вам 50, 60 или 70 лет. Кипит бурная деятельность, идет крутой процесс обучения, но я думаю, что это тоже хорошо.
Единственное, что я усвоил о британской прессе, это то, что она многое преувеличивает и многое упускает. Я не собираюсь комментировать [динамику владельцев «Челси»].
Мы согласовали стратегию и движение вперед, работа идет. И я не смотрю в зеркало заднего вида», – заявил Боули на саммите Financial Times, посвященному футболу и бизнесу.
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