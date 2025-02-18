Оби Микел о владельцах «Челси»: «Если вы купили клуб и считаете, что владеете им ради прибыли, то нет, приятель, можешь идти на ###, можешь идти на ###»
Джон Оби Микел высказался о владельцах «Челси».
Команда тренера Энцо Марески находится на шестой позиции в таблице АПЛ.
Американец Тодд Боули приобрел клуб в 2022 году.
«Они купили футбольный клуб с единственной задачей – побеждать, а не получать прибыль.
Если вы купили футбольный клуб «Челси» и считаете, что владеете им ради прибыли, то нет, приятель, можешь идти на ### (на фиг), можешь идти на ### (на фиг).
Нужно выигрывать титулы. Вы можете получать прибыль, но вам нужно выигрывать трофеи», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.
Оби Микел о «Челси»: «Эти футболисты – слишком мягкие. Нужен лидер, который будет держать их за шею и говорить: «Просыпайся, #####». Раньше Терри подзывал нас и говорил: «Тебе нужно делать больше»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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