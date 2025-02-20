Более 200 фанатов «Челси» организуют протест против владельцев клуба. Они недовольны подбором игроков и планируют вывесить баннеры перед матчем с «Саутгемптоном»

Фанаты «Челси» планируют протесты против владельцев клуба.

Болельщики недовольны методом подбора кадров после ухода Романа Абрамовича, сообщает GiveMeSport. В связи с этим они планируют провести акции протеста против нынешних владельцев Тодда Боули и компании Clearlake перед домашней игрой с «Саутгемптоном » 23 февраля. Основной упор будет сделан на недовольство подбором игроков клуба.

Ожидается, что не менее 200 болельщиков вывесят баннеры возле стадиона «Стэмфорд Бридж ». В настоящее время продолжение протеста на стадионе не предусматривается.

Отмечается, что во время проигранного матча с «Брайтоном» (0:3) часть болельщиков «синих» скандировали имя Романа Абрамовича и пела: «Мы хотим вернуть наш «Челси ». Однако в декабре, когда «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» (4:3), болельщики скандировали: «Мы вернули «Челси»!»

Фанаты требуют немедленного успеха, ссылаясь на то, что при Абрамовиче клуб выиграл 21 трофей. Однако руководство полагает, что их стратегия окупится, а главный тренер Энцо Мареска утверждает, что их цель – выйти в Лигу чемпионов не раньше следующего сезона. Таким образом, ее достижение в этом сезоне продвинет проект раньше запланированного срока, отмечает GiveMeSport.