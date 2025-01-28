Оби Микел о владельцах «Челси»: «Если кто-то называет футбол соккером, я не хочу с вами разговаривать. Абрамович следил, чтобы мы были на вершине, выигрывали трофеи»
Джон Оби Микел высказался относительно владельцев «Челси».
На данный момент английским клубом владеет Тодд Боули.
«Я не слишком много знаю об этих американских владельцах.
Они называют игру футболом или соккером? Если кто-то называет футбол соккером, я не хочу с вами разговаривать, потому что вы явно ничего не смыслите в этой игре.
Роман Абрамович был тем, кто тратил очень много денег, брал лучших в команду и всегда следил за тем, чтобы мы были на вершине, чтобы каждый сезон мы выигрывали трофеи и были конкурентными.
Даже если мы не выиграли, то уже в следующем сезоне должны были взять 1-2 трофея», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chelsea.news
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