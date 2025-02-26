Моуринью может подать в суд на «Галатасарай» после обвинений в расизме
Жозе Моуринью может подать в суд на «Галатасарай».
Напомним, «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.
После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая», заявив, что они «прыгали как обезьяны». «Галатасарай» назвал слова Моуринью расизмом и неуважением к турецкому народу и пообещал обратиться в суд, ФИФА и УЕФА.
Португальский специалист возмущен и рассматривает возможность подачи встречного судебного иска, сообщает BBC со ссылкой на источники, близкие к тренеру.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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