Моуринью может подать в суд на «Галатасарай» после обвинений в расизме

Жозе Моуринью может подать в суд на «Галатасарай».

Напомним, «Галатасарай» и «Фенербахче » сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.

После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая », заявив, что они «прыгали как обезьяны». «Галатасарай» назвал слова Моуринью расизмом и неуважением к турецкому народу и пообещал обратиться в суд, ФИФА и УЕФА.

Португальский специалист возмущен и рассматривает возможность подачи встречного судебного иска, сообщает BBC со ссылкой на источники, близкие к тренеру.

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