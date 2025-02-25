«Фенербахче» о словах Моуринью про обезьян и игроков «Галатасарая»: «Высказывание никак не связано с расизмом, вырвано из контекста и искажено. Попытки выставить его таким – злонамеренный подход»

«Фенербахче» выпустил заявление по поводу слов Жозе Моуринью.

«Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.

После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая», заявив, что они «прыгали как обезьяны».

«Галатасарай » назвал слова Моуринью расизмом и неуважением к турецкому народу. Клуб пообещал обратится в суд, ФИФА и УЕФА.

«В связи с тем, что после матча нашей команды против «Галатасарая» возникла тема, которая заняла место на повестке дня, мы считаем необходимым сделать данное заявление.

Высказывание нашего главного тренера Жозе Моуринью после матча было полностью вырвано из контекста и намеренно искажено. Как может увидеть и понять любой здравомыслящий человек, выражения, которые Жозе Моуринью использовал для описания чрезмерной реакции тренерского штаба соперника на судейские решения во время матча, никоим образом не могут быть связаны с расизмом. Попытки представить это высказывание как расистское – это злонамеренный подход.

Мы доводим до сведения общественности, что будем использовать все наши законные права в связи с этой недопустимой клеветой, целью которой является вынесение соперничества за пределы футбольного поля, отвлечение внимания и манипуляция общественным мнением», – говорится в заявлении «Фенербахче ».