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  • «В «Спартаке» дрон прилетел на тренировку. Его заметили, оператор – в черную BMW и по газам. Доменико сказал Шаронову: «Хороший шпион». Цорн купил пушку». Лисин про 0:0 с «Рубином»
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«В «Спартаке» дрон прилетел на тренировку. Его заметили, оператор – в черную BMW и по газам. Доменико сказал Шаронову: «Хороший шпион». Цорн купил пушку». Лисин про 0:0 с «Рубином»

Антон Лисин рассказал, как на тренировку «Спартака» прилетел шпионский дрон.

«Готовимся к первому матчу Тедеско в «Спартаке» – против «Рубина». Идет тренировка, вдруг сверху слышим жужжание. Поднимаем головы – над нами летает дрон! 

Видимо, операторы дрона понимают, что его заметили. Быстро улетают с территории базы, охрана и весь стафф бегут в его направлении.

Дальше – сцена из боевика. Человек быстро пакует дрон в багажник черной BMW, садится за руль и дает по газам.

Матч закончился, сыграли 0:0. После игры Тедеско подошел к тренеру «Рубина» Роману Шаронову и сказал: Good spy («Хороший шпион» – Спортс’’).

Томас [Цорн] даже купил антидроновую пушку, но при мне больше ничего не прилетало», – сказал в интервью Спортсу’’ Лисин, бывший пресс-атташе «Спартака», работавший в оргкомитете ЧМ-2018.

«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
Антон Лисин
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