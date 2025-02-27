«В «Спартаке» дрон прилетел на тренировку. Его заметили, оператор – в черную BMW и по газам. Доменико сказал Шаронову: «Хороший шпион». Цорн купил пушку». Лисин про 0:0 с «Рубином»
«Готовимся к первому матчу Тедеско в «Спартаке» – против «Рубина». Идет тренировка, вдруг сверху слышим жужжание. Поднимаем головы – над нами летает дрон!
Видимо, операторы дрона понимают, что его заметили. Быстро улетают с территории базы, охрана и весь стафф бегут в его направлении.
Дальше – сцена из боевика. Человек быстро пакует дрон в багажник черной BMW, садится за руль и дает по газам.
Матч закончился, сыграли 0:0. После игры Тедеско подошел к тренеру «Рубина» Роману Шаронову и сказал: Good spy («Хороший шпион» – Спортс’’).
Томас [Цорн] даже купил антидроновую пушку, но при мне больше ничего не прилетало», – сказал в интервью Спортсу’’ Лисин, бывший пресс-атташе «Спартака», работавший в оргкомитете ЧМ-2018.
«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?
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