Бывший пресс-атташе «Спартака» Лисин: «Федун на первой встрече сказал: «Хочу передать клуб болельщикам». Обсуждали сценарии. Потом пандемия, Зарема, а при Газизове начали строить «русский Red Bull»
– Федун сразу берет тебя в оборот. В духе: «Опа, вы этого привели, давайте-ка его сюда». И обрушивает поток из миллиона мыслей и идей. Разговор примерно так выглядит: «Так, что у нас тут? А что тут? Как тут будешь действовать? Как это менять? А как это улучшать?» Он очень быстро соображает и вообще не останавливается.
Никогда не забуду нашу первую встречу. Федун сразу сказал: «Хочу передать клуб болельщикам. Я все хорошо обдумал и уверен, что это классная идея».
– Твоя реакция?
– Полнейший шок. Говорю: «Леонид Арнольдович, идея и правда классная, но явно требует большой проработки. Есть разные модели: у «Сиэтла» специальный альянс болельщиков, в который выбираются представители из числа владельцев клуба, в Испании – через систему сосьос. У вас же есть план и презентация?»
Он отвечает: «Презентации нет. Идея в голове, но надо поскорее обо всем рассказать».
Я сопротивляюсь: «Леонид Арнольдович, давайте сначала продумаем, как это будет? Поймем все нюансы, границы, риски».
Федун был решителен: «Да нет, все нормально. В общем, на следующей неделе хочу интервью».
– На тот момент ты сколько проработал?
– Меньше недели.
Федун продолжает: «Слушай, [Александр] Мамут (тогда владел холдингом Rambler Group, в который входил «Чемпионат» – Спортс’’) меня немножечко подставил не так давно, мы полгода не разговаривали. Но он на днях позвонил, покаялся, мы вроде разобрались. Давай тогда «Чемпионату» интервью дадим».
Самое забавное в другом. После интервью все это спустили на топ-менеджмент «Спартака» и сказали: «Придумывайте, как передаем клуб болельщикам».
– Процесс запустился?
– Конечно, начали обсуждать модели и сценарии. Специальные членские карточки, что-то еще…. Короче, процесс не быстрый, но реальный, если им всерьез заняться.
Но по ходу сезона Кононова поменяли на Тедеско, появились новые задачи, внимание постоянно переключалось. Дальше в марте 2020-го пришел ковид, а в мае появилась Зарема… Она поменяла 70% топ-менеджмента – включая тех, кто был озабочен реализацией проекта. А вскоре все увлеклись приходом Шамиля Газизова и начали строить «русский Red Bull», – сказал в интервью Спортсу’’ бывший пресс-атташе «Спартака».
«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?
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