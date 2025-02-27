«Путин выходит на поле, подходит к Нобелю и о чем-то спрашивает. После этого забивает. Мы такие: «Что он спросил?» «Спросил, что делать, я ответил – гол забить». Лисин о президенте перед ЧМ-2018
Антон Лисин рассказал про случай с Владимиром Путиным и Нобелем Арустамяном.
Бывший пресс-атташе «Спартака» работал в оргкомитете ЧМ-2018.
«Нобель с микрофоном ведет «Парк Футбола» на Красной площади. И вот-вот должен появиться Владимир Владимирович.
Президент приезжает, выходит на поле, подходит к Нобелю и о чем-то его спрашивает. После этого забивает гол.
Мы такие: «Нобель, а что он тебя спросил?» Нобель говорит: «Он спросил: «А что надо делать?» Я ответил, что надо забить гол», – рассказал Антон Лисин в интервью Спортсу’’.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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