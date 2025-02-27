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  • «Будда с помощью випассаны достиг высшей степени просветления. В первый раз я проснулся посреди ночи в слезах. Понял, что эгоистично относился к маме». Бывший пресс-атташе «Спаратка» Лисин о медитации
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«Будда с помощью випассаны достиг высшей степени просветления. В первый раз я проснулся посреди ночи в слезах. Понял, что эгоистично относился к маме». Бывший пресс-атташе «Спаратка» Лисин о медитации

Антон Лисин рассказал, как достиг просветления благодаря випассане.

Випассана –  вид медитации в буддизме.

Я однажды включал какую-то медитацию на ютубе – мне смешно стало. Странная женщина говорит: «Забудьте о плохом, откиньте тревожные мысли, подумайте о чем-то хорошем…»

– Випассана вообще про другое. Попробую объяснить. Наше сознание живет либо в прошлом, либо в будущем. Все наши мысли – либо рефлексия по поводу того, что было, либо моделирование того, что будет. «Ой, я накричал на коллегу вчера… Не надо было!» – мысли о прошлом. «Ох, как же хочется новый айфон! Скорее бы накопить и заказать его себе!» – мысли о будущем.

Это утрировано, конечно, но глобально все привязывается либо туда, либо сюда. В настоящем наше сознание почти не находится.

А на випассане ты перемещаешься в настоящее?

– Скорее, через пребывание в настоящем учишься не зависеть от прошлого и будущего. Это практика, с помощью которой Будда достиг высшей степени просветления. И випассана дошла до наших дней в почти первозданном виде.

Окей, ты сделал один вдох, второй, третий, пятый, десятый. И тебе не скучно?

– Нет, ты усмиряешь сознание, которое поначалу ведет себя как неугомонная обезьянка. Она постоянно норовит украсть твое внимание: «Смотри, какая классная фотка с голой телкой! Давай, подумай о голой телке! А вот чувак кашлянул! Он, наверное, еще пердит громко!» И тебе эту обезьянку в своей голове надо приручить. 

Короче, сначала ты концентрируешься на дыхании, а потом переходишь к более сложным материям. Наш организм – куча химических соединений, на нашем теле ежесекундно происходят тысячи химических реакций, на которые мы в обычной жизни не обращаем внимания. И когда ты отпускаешь все тревоги, заботы, мысли и концентрируешься на настоящем, можешь эти реакции почувствовать. Ты отрешаешься от происходящего и начинаешь наблюдать за собой – от головы до пят. 

И чего ты достигаешь на десятый день?

– Просветления.

Что это значит?

– Если совсем упрощать, ты понимаешь, что в жизни все временно, а фиксация на пустяках ведет к расстройству и несчастьям. Зацикливаться ни на чем не нужно. Ты становишься счастливее, когда перестаешь привязываться к чему-то.

Это все общие слова. Давай крепкий пример, как випассана на тебя повлияла.

– Хорошо, приведу очень личный пример. Во время первой випассаны я проснулся посреди ночи весь в слезах. Потому что через сон понял, что всю жизнь очень эгоистично относился к маме, не пускал ее в личное пространство, не делился сокровенным, хотя она ни на секунду не давала мне повода так себя вести. Наоборот, всегда жертвовала всем ради меня.  

В ту ночь во сне я смог посмотреть на ситуацию с ее стороны. И осознал: «Блин, она со мной всегда так деликатна, вежлива, с пониманием. Чего же я такое чмо и не пускаю ее в свою жизнь?» 

Когда прилетел в Москву, сразу поехал к маме, рассказал ей о своем откровении и пообещал: «Все, что ты хотела про меня узнать и спросить, – спрашивай, все расскажу», – сказал бывший пресс-атташе «Спартака» в интервью Спорту’‘

«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Антон Лисин
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