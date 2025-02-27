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  • Лисин об уходе из «Спартака»: «Цорн вызвал и сказал, что Зарема закусилась. Причины: я забил на имидж Федуна и не продвигал фонд «Спартак» – детям». Не общались с ней ни разу»
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Лисин об уходе из «Спартака»: «Цорн вызвал и сказал, что Зарема закусилась. Причины: я забил на имидж Федуна и не продвигал фонд «Спартак» – детям». Не общались с ней ни разу»

Антон Лисин рассказал о разногласиях с Заремой Салиховой в «Спартаке».

– Как ты узнал про Зарему?

– Ковид, начался карантин, чемпионат не возобновился. Спонсоры говорят: «Друзья, мы не можем заплатить за квартал, потому что не выполняются обязательства по контрактам. Клуб не играет, реклама не крутится. За что платить?» Ко мне приходят коллеги из департамента маркетинга: «Чувак, у тебя соцсети, нам надо что-то делать про спонсоров, придумывай специальные форматы».

Надо понимать, что обстановка не особенно располагает. Страшно, апокалипсис наступает, на улицу не выйти. Я сижу с подругой в съемной однушке на Баррикадной и начинаю придумывать. Для Winline – онлайн-турнир по фифе, для Nike – гайд, как поддерживать себя в форме в домашних условиях, для банка «Открытие» – еще что-то. Причем особенно не развернешься – все игроки тоже заперты по домам.

Вдруг – звонок из клуба: «Антон, 80% контента в соцсетях должны быть про фонд «Спартак» – детям». Я попытался возразить, но мне намекнули, что новые вводные не обсуждаются, потому что так считает жена Леонида Арнольдовича.

В тот момент в моей жизни косвенно появилась Зарема.

– Как ты выкручивался?

– Хорошо, есть Артем Ребров. Золотой человек, который всегда выручит. С ним и с капитаном команды Георгием Джикией мы два раза съездили в центр донорства, сдали кровь для детей, сделали посты.

Но ведь это не 80% контента в соцсетях, а просто парочка постов. 

– Ты общался с Заремой?

– Ни разу. А в мае, когда мы на базе в Тарасовке готовились к возобновлению сезона, меня спросили: «Ты знаешь, что идет внутренний аудит всех соцсетей?» Так я понял, что под меня копают и мои дни в клубе сочтены.

– Как тебя убрали?

– Вызвал Томас [Цорн] и сказал: так и так, Зарема закусилась. Причины примерно такие: я забил на имидж Федуна и не продвигал фонд «Спартак» – детям». В общем, думаю, просто не подходил, – сказал бывший пресс-атташе «Спартака» в интервью Спортсу’’.

«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoЗарема Салихова
Антон Лисин
logoЛеонид Федун
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Ребров
logoГеоргий Джикия
logoТомас Цорн
logoкоронавирус
logoСпортс
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