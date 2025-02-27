Араухо о встрече с «Реалом» в финале ЛЧ: «Конечно, я согласен. Надеюсь, мы дойдем до финала – эта «Барса» может победить кого угодно, но в футболе может случиться тысяча вещей»
Рональд Араухо хотел бы встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
«Конечно, я согласен на финал против «Мадрида». Чтобы мы сыграли с ними там. Это была бы хорошая игра.
Мы должны делать свою работу. В Лиге чемпионов очень высокая конкуренция, и на этих этапах нет легких соперников. Здесь двухматчевые противостояния, от вашего настроя на игру многое зависит.
Мы думаем, что сможем дойти до финала, и, надеюсь, сделаем это. Это было бы потрясающе. Эта команда может победить кого угодно, но это футбол, и случиться может тысяча вещей», – сказал защитник «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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