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Ван Дейк – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Рюдигер – 2-й, Диаш – 7-й, Араухо – 8-й

Вирджил ван Дейк возглавил список лучших центральных защитников мира.

Футболист «Ливерпуля» занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.

В десятку вошли:

1. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

2. Антонио Рюдигер, «Реал».

3. Вильям Салиба, «Арсенал».

4. Габриэл Магальяэс, «Арсенал».

5. Алессандро Бастони, «Интер».

6. Ибраима Конате, «Ливерпуль».

7. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».

8. Рональд Араухо, «Барселона».

9. Маркиньос, «ПСЖ».

10. Натан Аке, «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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