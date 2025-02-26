«Атлетико» не проигрывает 9 матчей, но победил в 1 из 4 последних. Дальше – «Атлетик» и «Реал»
«Атлетико» не проигрывает более месяца.
Сегодня команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Барселоной» (4:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Последний раз «Атлетико» проигрывал 18 января – «Леганесу» (0:1) в Ла Лиге. С тех пор мадридцы провели 9 матчей без поражений, одержав 5 побед и 4 раза сыграв вничью.
В следующем матче «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» в рамках Ла Лиги. Далее команда сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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