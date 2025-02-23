Глава Ла Лиги Тебас: «Я болею за «Реал», но не за Переса – часть фанатов ошибается, восхищаясь всем, что он делает. Говорят, Ольмо играет за «Барсу» благодаря Флорентино»
«Футбол Флорентино [Переса] вводит людей в заблуждение. Он представляет олигархический футбол, только для богатых. Он хочет решать все, хочет распределять деньги.
Я не поддерживаю «Реал» открыто, но время от времени я прихожу в восторг. Часть фанатов «Реала» совершает ошибку, восхищаясь всем, что делает Флорентино, и утверждая, что все в порядке. «Реалу» необходим взгляд со стороны. Я радуюсь, когда «Реал» побеждает. Я был очень счастлив, когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Я болею за «Реал», но не за Флорентино.
Я не могу представить себе Ла Лигу без «Реала», это невозможно. Флорентино упрям, он никогда не проигрывает. Если Суперлига не состоится, он скажет, что все происходит благодаря ему. Я не знаю точно, но говорят, что Дани Ольмо играет за «Барсу» благодаря ему», – сказал президент Ла Лиги в интервью The Objective.
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