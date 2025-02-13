Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира в 2024-м. Месси – 2-й, Неймар – 3-й, Мбаппе – 5-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 8-й, Кейн – 11-й (Sportico)
Sportico представил топ-100 спортсменов с самыми высокими доходами в мире в 2024 году.
Рейтинг возглавил нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в топ-10 также вошли Лионель Месси, Неймар, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.
Всего в списке оказалось 12 футболистов.
1 (1). Криштиану Роналду, «Аль-Наср» (260 млн долларов);
2 (4). Лионель Месси,«Интер Майами» (135 млн долларов);
3 (6). Неймар, «Аль-Хилаль»/»Сантос» (133 млн);
4 (8). Карим Бензема,«Аль-Иттихад» (116 млн);
5 (9). Килиан Мбаппе, «Реал» (110 млн);
6 (24). Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (70 млн);
7 (38). Мохамед Салах, «Ливерпуль» (55 млн);
8 (38). Винисиус Жуниор, «Реал» (55 млн);
9 (44). Рияд Марез, «Аль-Ахли» (52 млн);
10 (67). Садьо Мане, «Аль-Наср» (45,5 млн);
11 (81). Харри Кейн, «Бавария» (42 млн);
12 (89). Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити» (39,5 млн).
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