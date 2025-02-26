Юран о «Ростове»: «Поставить главным тренером иностранца-аналитика – это неуважение к российскому футболу. Есть Онопко, Кафанов, Осипов»

Сергей Юран раскритиковал «Ростов» за назначение испанца вместо Валерия Карпина.

25 февраля Джонатан Альба, входивший в штаб Карпина с 2018 года, возглавил «Ростов» после ухода тренера сборной России из клуба.

«Ростов» набрал нормальное количество очков, но это ничего им не гарантирует.

Новым тренером после Карпина оставили аналитика – мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осипов (вероятно, Михаил Осинов – Спортс’‘) – это тренеры и авторитеты.

Альба – хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить.

Поставить главным иностранца-аналитика – это неуважение к российскому футболу, я считаю», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ Юран.

Кто такой Джонатан Альба? 20 фактов о новом тренере «Ростова»