Юран о «Ростове»: «Поставить главным тренером иностранца-аналитика – это неуважение к российскому футболу. Есть Онопко, Кафанов, Осипов»
Сергей Юран раскритиковал «Ростов» за назначение испанца вместо Валерия Карпина.
25 февраля Джонатан Альба, входивший в штаб Карпина с 2018 года, возглавил «Ростов» после ухода тренера сборной России из клуба.
«Ростов» набрал нормальное количество очков, но это ничего им не гарантирует.
Новым тренером после Карпина оставили аналитика – мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осипов (вероятно, Михаил Осинов – Спортс’‘) – это тренеры и авторитеты.
Альба – хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить.
Поставить главным иностранца-аналитика – это неуважение к российскому футболу, я считаю», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ Юран.
Кто такой Джонатан Альба? 20 фактов о новом тренере «Ростова»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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