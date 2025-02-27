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  • Мостовой не скучал по РПЛ: «Задай этот вопрос испанцу, он ответит: «Я даже не знаю такого чемпионата». Есть ЛЧ, топ-лиги европейские – их с удовольствием смотрю»
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Мостовой не скучал по РПЛ: «Задай этот вопрос испанцу, он ответит: «Я даже не знаю такого чемпионата». Есть ЛЧ, топ-лиги европейские – их с удовольствием смотрю»

Александр Мостовой признался, что не скучал по Мир РПЛ во время паузы.

«Если честно, по РПЛ я вообще не скучал. Есть европейский футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, топ-чемпионаты европейские – их с удовольствием смотрю. Слава богу, что до сих пор можем наблюдать за матчами топовых и сильнейших команд всего мира. Как можно не смотреть встречи с участием «Барселоны», «Баварии», «Реала», «Атлетико»?

Вот задай сейчас этот вопрос испанцу, он ответит: «Я даже не знаю такого чемпионата». Они же не смотрят даже (смеется). Конечно, интересно посмотреть будет, но чтобы прям скучать – вообще нет. Футбола так много, что нет времени унывать и скучать по чему-то», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
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