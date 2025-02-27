Мостовой о Захаряне: «Я читал высказывания о нем – было противно. Он подписал хороший контракт в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать»

Александр Мостовой оценил развитие карьеры Арсена Захаряна в Ла Лиге.

«Когда три месяца назад все кричали и призывали Захаряна уйти из «Сосьедада », я говорил, что нужно подождать.

Говорил, что у человека травма, он выздоровеет и будет играть, у него есть доверие. Я читал до этого высказывания о нем и было противно.

Парню 21 год, он подписал хороший контракт на много лет в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать.

Гол придает уверенности, у него все впереди. Ему главное сейчас разобраться с травмами. Там помогут. Молодость – это его преимущество», – сказал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой .