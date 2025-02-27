Мостовой о Захаряне: «Я читал высказывания о нем – было противно. Он подписал хороший контракт в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать»
Александр Мостовой оценил развитие карьеры Арсена Захаряна в Ла Лиге.
«Когда три месяца назад все кричали и призывали Захаряна уйти из «Сосьедада», я говорил, что нужно подождать.
Говорил, что у человека травма, он выздоровеет и будет играть, у него есть доверие. Я читал до этого высказывания о нем и было противно.
Парню 21 год, он подписал хороший контракт на много лет в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать.
Гол придает уверенности, у него все впереди. Ему главное сейчас разобраться с травмами. Там помогут. Молодость – это его преимущество», – сказал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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