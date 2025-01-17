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Неймар: «Я бы точно получил «Золотой мяч» за то, как я играл в «ПСЖ». Это был мой пик. Но сказались травмы»

Неймар считает, что должен был получить «Золотой мяч».

«Мой пик пришелся на «ПСЖ». Я бы точно получил «Золотой мяч» за то, как я играл в «ПСЖ». Но проблема была во всех этих травмах, они сказались.

Очевидно, каждый футболист хочет выиграть «Золотой мяч». Но его отсутствие – это не конец жизни для меня», – сказал нападающий «Аль-Хилаля», выступавший во Франции с 2017 по 2023 год.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
logoНеймар
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoСборная Бразилии по футболу
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
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