Неймар: «Я бы точно получил «Золотой мяч» за то, как я играл в «ПСЖ». Это был мой пик. Но сказались травмы»

Неймар считает, что должен был получить «Золотой мяч».

«Мой пик пришелся на «ПСЖ ». Я бы точно получил «Золотой мяч » за то, как я играл в «ПСЖ». Но проблема была во всех этих травмах, они сказались.

Очевидно, каждый футболист хочет выиграть «Золотой мяч». Но его отсутствие – это не конец жизни для меня», – сказал нападающий «Аль-Хилаля », выступавший во Франции с 2017 по 2023 год.