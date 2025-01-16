Златан о словах Роналду, что саудовский чемпионат сильнее Лиги 1: «ПСЖ» – один из великих клубов Европы. Только Испания и Англия могут однозначно утверждать, что их лиги лучше, возможно»
Златан Ибрагимович ответил на слова Криштиану Роналду о силе саудовской лиги.
На церемонии Globe Soccer Awards португалец сказал, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, заявив: «Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем».
«Здесь нечего отвечать – нельзя обсуждать что-то, когда нет доказательств в пользу одной из сторон. «ПСЖ» – один из великих клубов Европы, играющий в очень сильной лиге.
Возможно, только Испания и Англия могут однозначно утверждать, что их лиги лучше. Я даже не могу ответить на предположение о том, что саудовская лига лучше – не стану тратить на это время», – сказал бывший нападающий «ПСЖ».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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