Златан о словах Роналду, что саудовский чемпионат сильнее Лиги 1: «ПСЖ» – один из великих клубов Европы. Только Испания и Англия могут однозначно утверждать, что их лиги лучше, возможно»

Златан Ибрагимович ответил на слова Криштиану Роналду о силе саудовской лиги.

На церемонии Globe Soccer Awards португалец сказал, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, заявив : «Во Франции есть только «ПСЖ », остальные – ни о чем».

«Здесь нечего отвечать – нельзя обсуждать что-то, когда нет доказательств в пользу одной из сторон. «ПСЖ» – один из великих клубов Европы, играющий в очень сильной лиге.

Возможно, только Испания и Англия могут однозначно утверждать, что их лиги лучше. Я даже не могу ответить на предположение о том, что саудовская лига лучше – не стану тратить на это время», – сказал бывший нападающий «ПСЖ».