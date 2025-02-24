Осимхеном активно интересуется «Аль-Ахли», «МЮ» также следит за ситуацией. «Челси» и «ПСЖ» отказались от подписания форварда

Виктор Осимхен может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, к нападающему, выступающему на правах аренды за «Галатасарай», активно проявляет интерес «Аль-Ахли ». Клуб готов удовлетворить финансовые запросы Осимхена и «Наполи», и окружение нигерийца всерьез рассматривает этот вариант продолжения его карьеры. Напомним, Осимхен мог перейти в «Аль-Ахли» еще летом 2024 года – в августе клуб устно согласовал с нападающим условия контракта, но не смог договориться с «Наполи».

Также сообщается, что за прогрессом Осимхена в «Галатасарае » следит «Манчестер Юнайтед ». Также «МЮ» интересуется форвардом «Спортинга» Виктором Дьокерешем, однако решающим фактором при выходе на трансферный рынок предстоящим летом станут финансовые возможности манкунианцев.

«Челси », проявлявший интерес к Осимхену летом, отказался от его подписания, поскольку не готов удовлетворить требования футболиста по зарплате. «ПСЖ » также не будет пытаться подписать форварда.

Ожидается, что Осимхен не определится с будущим раньше апреля, поскольку сосредоточен на текущем сезоне в «Галатасарае». Отступные Виктора в «Наполи» прошлым летом составляли 120 млн евро – в случае, если форвард не покинет клуб до 1 июля 2025 года, эта сумма снизится до 75-80 млн евро, а его контракт продлится еще на один сезон.