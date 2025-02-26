Абаскаль о хейте в «Спартаке»: «Это часть футбола. За этим стоит много эмоций, гнева и чувств, каждый выражает их по‑своему»
– Как вы справлялись с хейтом во время работы в «Спартаке»? Вас это мотивировало, расстраивало или было все равно?
– Хейт – часть футбола. За этим стоит много эмоций, гнева и чувств, каждый выражает их по‑своему. Для меня важно не попасть в самообман, что когда вы побеждаете, вы хорошие, а когда проигрываете – плохие. Это вредно. Нужно быть в курсе работы, выдавать максимум и не поддаваться эмоциям после выигранного или проигранного матча.
– Вы чувствовали давление в «Спартаке»? Насколько велико оно было?
– Да. Это захватывающее и, прежде всего, мотивирующее давление, которое заставляло выкладываться по полной каждую секунду, – сказал бывший главный тренер красно-белых.
Абаскаль возглавлял московскую команду с июня 2022 года по апрель 2024‑го.
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