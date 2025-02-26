Абаскаль о хейте в «Спартаке»: «Это часть футбола. За этим стоит много эмоций, гнева и чувств, каждый выражает их по‑своему»

Гильермо Абаскаль рассказал, как относился к хейту во время работы в «Спартаке».

– Как вы справлялись с хейтом во время работы в «Спартаке»? Вас это мотивировало, расстраивало или было все равно?

– Хейт – часть футбола. За этим стоит много эмоций, гнева и чувств, каждый выражает их по‑своему. Для меня важно не попасть в самообман, что когда вы побеждаете, вы хорошие, а когда проигрываете – плохие. Это вредно. Нужно быть в курсе работы, выдавать максимум и не поддаваться эмоциям после выигранного или проигранного матча.

– Вы чувствовали давление в «Спартаке»? Насколько велико оно было?

– Да. Это захватывающее и, прежде всего, мотивирующее давление, которое заставляло выкладываться по полной каждую секунду, – сказал бывший главный тренер красно-белых.

Абаскаль возглавлял московскую команду с июня 2022 года по апрель 2024‑го.