  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» – самый ярко выраженный конкурент «Зенита», сужу по игре и заряженности этой команды». Михаил Кержаков об РПЛ
3

«Спартак» – самый ярко выраженный конкурент «Зенита», сужу по игре и заряженности этой команды». Михаил Кержаков об РПЛ

Михаил Кержаков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне.

«Краснодар» перед возобновлением Мир РПЛ опережает «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак» отстает на два очка.

– Конкурентов у «Зенита» с каждым годом становится больше?

– В прошлом году это были «Краснодар» и «Динамо», а сейчас, как мне кажется, – «Краснодар» и «Спартак». То есть тоже два. При этом самый ярко выраженный – это «Спартак».

– Почему так считаете?

– Сужу по игре и заряженности этой команды.

– В таком случае борьба за чемпионство будет носить для вас особо принципиальный характер?

– У нас впереди еще личная встреча, а такие игры всегда имеют особый накал.

Что касается борьбы за чемпионство, в целом, все понимают, что в этом году «Зенит» отмечает столетие. Надеюсь, ментально мы все – именно все – весной будем держать в голове, что это значит для города и клуба.

– Первый весенний матч у «Зенита» с ЦСКА. Это плюс или минус?

– Посмотрел еще раз календарь, вспомнилось выражение: что отступать – бежать, что наступать – бежать (улыбается). Так что без разницы – график у нас из разряда «12 финалов», – сказал 38-летний вратарь «Зенита» Кержаков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoМихаил Кержаков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Семак: «Спартак» хорошо провел трансферную кампанию, прилично усилился. «Краснодару», возможно, и не нужно усиление»
626 февраля, 12:46
Абаскаль верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне: «Лукойл» приложил все усилия. У команды есть опоры, заложенные нами. Они потратили много денег»
4125 февраля, 07:15
Колыванов о «Динамо»: «Составит конкуренцию «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару». Там много молодежи, которая показывает симпатичный футбол»
1424 февраля, 18:13
Игорь Шалимов: «У «Краснодара» очень большой шанс выиграть РПЛ. «Спартак» – не «Реал», а «Зенит» – не «Барселона»
5021 февраля, 20:28
Тренер «Зенита» Оливейра о конкурентах: «Назвал бы не только «Спартак» и «Краснодар». Когда говорим, что РПЛ сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть»
4620 февраля, 04:59
Главные новости
Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему
13вчера, 22:13
Амориму бывает стыдно за игру «МЮ»: «Бывает сложно найти много плюсов. Иногда мы нервничаем и теряемся после гола, и дело не в тактике, а в том, что у футболистов в головах»
10вчера, 21:50
У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8
17вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт», «Байер» сыграет с «Айнтрахтом» в субботу
6вчера, 21:30
«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» – 3:1. Олисе, Горетцка и Коман забили по голу
21вчера, 21:29
«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели
41вчера, 21:25
Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»
26вчера, 21:15
Стэн Коллимор: «Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится. Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?»
53вчера, 21:12
Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
21вчера, 20:37
Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»
41вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 3:1 с «Штутгартом»: «Они играли лучше в начале, а «Бавария» прибавляла по ходу игры. Мы показали сильный характер»
33 минуты назад
Бирет набрал 14 очков за хет-трик «Реймсу». У нападающего «Монако» 10 голов в 7 последних турах Лиги 1
4вчера, 22:20Фэнтези
Чемпионат Испании. «Вальядолид» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барселона» примет «Сосьедад» Захаряна в воскресенье
16вчера, 22:02
Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового – Абаскаля вообще не было бы»
17вчера, 21:59
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вилла» принимает «Кардифф», «Ман Сити» сыграет с «Плимутом» в субботу, «МЮ» – с «Фулхэмом» в воскресенье
8вчера, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
7вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье
6вчера, 21:37
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Орубе», «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли»
5вчера, 21:13
Тео Бонгонда: «Аниме – это мой мир. В Европе любовь к манге и аниме повсюду, я вырос на этом»
2вчера, 18:21Кино
Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах
1вчера, 18:05