«Спартак» – самый ярко выраженный конкурент «Зенита», сужу по игре и заряженности этой команды». Михаил Кержаков об РПЛ
«Краснодар» перед возобновлением Мир РПЛ опережает «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак» отстает на два очка.
– Конкурентов у «Зенита» с каждым годом становится больше?
– В прошлом году это были «Краснодар» и «Динамо», а сейчас, как мне кажется, – «Краснодар» и «Спартак». То есть тоже два. При этом самый ярко выраженный – это «Спартак».
– Почему так считаете?
– Сужу по игре и заряженности этой команды.
– В таком случае борьба за чемпионство будет носить для вас особо принципиальный характер?
– У нас впереди еще личная встреча, а такие игры всегда имеют особый накал.
Что касается борьбы за чемпионство, в целом, все понимают, что в этом году «Зенит» отмечает столетие. Надеюсь, ментально мы все – именно все – весной будем держать в голове, что это значит для города и клуба.
– Первый весенний матч у «Зенита» с ЦСКА. Это плюс или минус?
– Посмотрел еще раз календарь, вспомнилось выражение: что отступать – бежать, что наступать – бежать (улыбается). Так что без разницы – график у нас из разряда «12 финалов», – сказал 38-летний вратарь «Зенита» Кержаков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий