«Спартак» – самый ярко выраженный конкурент «Зенита», сужу по игре и заряженности этой команды». Михаил Кержаков об РПЛ

Михаил Кержаков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне.

«Краснодар» перед возобновлением Мир РПЛ опережает «Зенит» по дополнительным показателям, «Спартак » отстает на два очка.

– Конкурентов у «Зенита» с каждым годом становится больше?

– В прошлом году это были «Краснодар » и «Динамо », а сейчас, как мне кажется, – «Краснодар» и «Спартак». То есть тоже два. При этом самый ярко выраженный – это «Спартак».

– Почему так считаете?

– Сужу по игре и заряженности этой команды.

– В таком случае борьба за чемпионство будет носить для вас особо принципиальный характер?

– У нас впереди еще личная встреча, а такие игры всегда имеют особый накал.

Что касается борьбы за чемпионство, в целом, все понимают, что в этом году «Зенит» отмечает столетие. Надеюсь, ментально мы все – именно все – весной будем держать в голове, что это значит для города и клуба.

– Первый весенний матч у «Зенита» с ЦСКА. Это плюс или минус?

– Посмотрел еще раз календарь, вспомнилось выражение: что отступать – бежать, что наступать – бежать (улыбается). Так что без разницы – график у нас из разряда «12 финалов», – сказал 38-летний вратарь «Зенита » Кержаков.