Колыванов о «Динамо»: «Составит конкуренцию «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару». Там много молодежи, которая показывает симпатичный футбол»

Игорь Колыванов доволен трансферной политикой «Динамо».

– Как можете оценить трансферную компанию «Динамо» в перерыве чемпионата?

– Где нужно было, взяли правого защитника. Опорного полузащитника [Данила Глебова ] из «Ростова» взяли. Состав у них уже достаточно сыгранный.

Надо отрабатывать в обороне, потому что бело‑голубые во многих матчах пропускали достаточно бездарные голы, где нужно было добежать, вернуться в оборону, подстраховать где‑то.

Коллектив очень интересный. Много молодежи, которая умеет играть в атаку, создавать моменты, в целом показывать симпатичный футбол.

То, что «Динамо » составит конкуренцию «Спартаку », «Зениту » и «Краснодару », это однозначно, – сказал бывший форвард «Динамо».