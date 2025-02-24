Колыванов о «Динамо»: «Составит конкуренцию «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару». Там много молодежи, которая показывает симпатичный футбол»
Игорь Колыванов доволен трансферной политикой «Динамо».
– Как можете оценить трансферную компанию «Динамо» в перерыве чемпионата?
– Где нужно было, взяли правого защитника. Опорного полузащитника [Данила Глебова] из «Ростова» взяли. Состав у них уже достаточно сыгранный.
Надо отрабатывать в обороне, потому что бело‑голубые во многих матчах пропускали достаточно бездарные голы, где нужно было добежать, вернуться в оборону, подстраховать где‑то.
Коллектив очень интересный. Много молодежи, которая умеет играть в атаку, создавать моменты, в целом показывать симпатичный футбол.
То, что «Динамо» составит конкуренцию «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару», это однозначно, – сказал бывший форвард «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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