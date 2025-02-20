  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Зенита» Оливейра о конкурентах: «Назвал бы не только «Спартак» и «Краснодар». Когда говорим, что РПЛ сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть»
7

Тренер «Зенита» Оливейра о конкурентах: «Назвал бы не только «Спартак» и «Краснодар». Когда говорим, что РПЛ сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть»

Вильям Оливейра поделился мнением о конкурентах «Зенита» в РПЛ.

– Кто из конкурентов в таблице видится вам опаснее?

– Все опасны.

Я бы назвал не только «Спартак» и «Краснодар», но и все команды, потому что «Динамо» рядом, мы видели, как играет «Локомотив», ЦСКА поменял систему игры.

Когда говорим, что РПЛ очень сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть.

Есть другие команды, которые не ставят перед собой задачу чемпионств, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВильям Оливейра
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЦСКА
logoЗенит
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ман Сити» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, Беллингем дисквалифицирован на 2 матча, ничья «Ливерпуля», пента-трик в КХЛ, «Зенит» покупает Зделара, Ротенберг получил благодарность от Путина и другие новости
131 минуту назад
«Слишком легко для «Реала». Как только уровень соперника повышался, «Манчестер Сити» не мог справиться с этим». Анри о матче ЛЧ
114 минут назад
Анчелотти о том, заткнул ли «Реал» критиков: «Это невозможно. Всегда найдется тот, кто ткнет тебя, поэтому рты не замолчат. Никогда»
725 минут назад
Гвардиола о перестройке «Ман Сити»: «Сейчас легко прийти к таким выводам. Мы были необыкновенной командой, но теперь это не так»
1437 минут назад
Фаулер о Нуньесе против «Виллы»: «Один из худших промахов в сезоне. Дарвин недостаточно думает об игре. Отличный пас Собослаи, а он промахнулся – этого не может быть»
1750 минут назад
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
сегодня, 05:00Спецпроект
Рауль Асенсио о сопернике в 1/8 финала ЛЧ: «Мы – «Мадрид». Все равно, с кем сыграем. Будем бороться и стараться пройти дальше»
32сегодня, 04:49
Локателли о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «ПСВ больше хотел, играл лучше. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так»
6сегодня, 04:35
Родриго про 3:1 с «Ман Сити»: «Лучший матч «Реала» в сезоне, возможно. Мы были лучше в обоих играх и заслужили пройти дальше»
19сегодня, 04:20
Фердинанд считает «Реал» и «Ливерпуль» фаворитами ЛЧ: «Мерсисайдцы выглядят грозно – у них есть Салах, который может выиграть матч в одиночку»
20сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 25:4. Серия без поражений – 19 игр
5сегодня, 03:35
«Ювентус» три года не играет в 1/8 финала ЛЧ. Последний четвертьфинал был в 2019-м, последний трофей – в 1996-м
27вчера, 23:59
Мбаппе, Витинья, Кекчю и Ланг номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
5вчера, 23:56
7:0 – самая крупная победа «ПСЖ» в еврокубках. Поражение «Бреста» – самое серьезное среди французских клубов в ЛЧ
3вчера, 22:24
Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. «Ливерпуль» несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»
19вчера, 22:23
«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»
5вчера, 22:15
Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут»
8вчера, 22:07
Ван Дейк о 2:2 с «Виллой»: «Разочарован, у «Ливерпуля» были шансы выиграть, но соперник усложнил задачу. Мы перепробовали все, но этого было недостаточно. Теперь сосредоточимся на «Сити»
20вчера, 21:52
Хвича забил 2-й гол за «ПСЖ» – в 7-м матче. У вингера также 2 ассиста в составе парижан
7вчера, 21:46
Президент «Урала» о контракте Селихова: «Может, летом у Саши «Барселона» появится или еще кто-то – так здорово отыграет. Обсудим в конце сезона»
вчера, 21:40