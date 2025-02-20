Тренер «Зенита» Оливейра о конкурентах: «Назвал бы не только «Спартак» и «Краснодар». Когда говорим, что РПЛ сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть»
Вильям Оливейра поделился мнением о конкурентах «Зенита» в РПЛ.
– Кто из конкурентов в таблице видится вам опаснее?
– Все опасны.
Я бы назвал не только «Спартак» и «Краснодар», но и все команды, потому что «Динамо» рядом, мы видели, как играет «Локомотив», ЦСКА поменял систему игры.
Когда говорим, что РПЛ очень сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть.
Есть другие команды, которые не ставят перед собой задачу чемпионств, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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