Абаскаль верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне: «Лукойл» приложил все усилия. У команды есть опоры, заложенные нами. Они потратили много денег»
После 18 туров московский клуб под руководством Деяна Станковича идет на 3-м месте в Мир РПЛ с 37 очками. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 баллов.
– Кто для вас главный соперник «Спартака» в борьбе за чемпионство?
– Их соперники – это они сами. «Спартак» потратил много денег, поэтому это должно быть видно на поле и по результатам. Я думаю, «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат.
– Вы верите, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?
– Конечно. У них есть опоры, заложенные нами в прошлом сезоне. Спартаковцы росли и совершенствовались, готовились к тому, чтобы стать более зрелыми и уверенными в себе.
К тому же сейчас они потратили деньги на трансферы. Они способны занять первое место, это очевидно, – сказал бывший тренер красно-белых.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий