Абаскаль верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне: «Лукойл» приложил все усилия. У команды есть опоры, заложенные нами. Они потратили много денег»

Гильермо Абаскаль верит, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне.

После 18 туров московский клуб под руководством Деяна Станковича идет на 3-м месте в Мир РПЛ с 37 очками. У «Краснодара » и «Зенита » по 39 баллов.

– Кто для вас главный соперник «Спартака» в борьбе за чемпионство?

– Их соперники – это они сами. «Спартак» потратил много денег, поэтому это должно быть видно на поле и по результатам. Я думаю, «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат.

– Вы верите, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

– Конечно. У них есть опоры, заложенные нами в прошлом сезоне. Спартаковцы росли и совершенствовались, готовились к тому, чтобы стать более зрелыми и уверенными в себе.

К тому же сейчас они потратили деньги на трансферы. Они способны занять первое место, это очевидно, – сказал бывший тренер красно-белых.