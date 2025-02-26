Сергей Семак: «Спартак» хорошо провел трансферную кампанию, прилично усилился. «Краснодару», возможно, и не нужно усиление»

Сергей Семак оценил зимние трансферные кампании клубов Мир РПЛ.

– Обращали внимание, как прошла трансферная кампания у конкурентов? Скажем, «Краснодар» вообще не усиливался.

– Здесь есть свои плюсы и минусы. «Краснодар» в достаточно сыгранном составе готовился на протяжении всего этого времени. Возможно, ему и не нужно усиление. Может, глубины состава на определенных позициях не хватает. Но, по сути, это команда, которая уже показала, что может бороться за чемпионство. Что она и делает.

«Спартак » хорошо провел трансферную кампанию, команда очень прилично усилилась.

Что касается других клубов, каждая команда решает свои вопросы, исходя из возможностей. Когда‑то получается лучше отработать на трансферном рынке, когда‑то не получается. Такие проблемы есть у всех клубов, – сказал главный тренер «Зенита ».

Семак о трансферах «Зенита»: «Новички у нас пришли достаточно поздно. По сути, не так много тех, на которых мы можем сейчас рассчитывать»