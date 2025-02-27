Умер воспитанник «Реала» Дорадо, бравший с клубом ЛЧ в 2000-м. «Мадрид» и Ла Лига выразили соболезнования
Бывший защитник молодежной сборной Испании скончался в возрасте 48 лет после продолжительной болезни, сообщает Marca.
Дорадо выступал за третью и вторую команды «Реала» с 1996 года по 1999-й. Затем его перевели в первую команду, где он провел 8 матчей и выиграл с «Мадридом» Лигу чемпионов-1999/00.
«Реал Мадрид», президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Хавьера Дорадо.
Клуб выражает соболезнования и сочувствие его семье, бывшим партнерам по команде, всем его близким и всем клубам, в которых он играл. Покойся с миром», – сказано в заявлении «сливочных».
Больше всего матчей Дорадо провел за хихонский «Спортинг» (152), он также выступал за «Мальорку», «Саламанку» и «Райо Вальекано».
«Ла Лига выражает самые искренние соболезнования семье и друзьям Хавьера Дорадо. Покойся с миром», – говорится в заявлении Примеры.
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