Умер воспитанник «Реала» Хавьер Дорадо.

Бывший защитник молодежной сборной Испании скончался в возрасте 48 лет после продолжительной болезни, сообщает Marca.

Дорадо выступал за третью и вторую команды «Реала» с 1996 года по 1999-й. Затем его перевели в первую команду, где он провел 8 матчей и выиграл с «Мадридом» Лигу чемпионов-1999/00.

«Реал Мадрид », президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Хавьера Дорадо.

Клуб выражает соболезнования и сочувствие его семье, бывшим партнерам по команде, всем его близким и всем клубам, в которых он играл. Покойся с миром», – сказано в заявлении «сливочных».

Больше всего матчей Дорадо провел за хихонский «Спортинг » (152), он также выступал за «Мальорку», «Саламанку » и «Райо Вальекано ».

«Ла Лига выражает самые искренние соболезнования семье и друзьям Хавьера Дорадо. Покойся с миром», – говорится в заявлении Примеры.