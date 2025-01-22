Озил о гибели 76 человек при пожаре на горнолыжном курорте в Турции: «Милости Аллаха погибшим и терпения их семьям, мои соболезнования»
Месут Озил выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте в Турции.
21 января в здании отеля на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар. На данный момент известно о 76 погибших, еще более 50 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.
«Милости Аллаха тем, кто погиб в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу.
Приношу соболезнования и желаю терпения их семьям, а также скорейшего выздоровления нашим пострадавшим гражданам», – написал в твиттере экс-полузащитник «Реала», «Арсенала», «Фенербахче» и сборной Германии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Месута Озила
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