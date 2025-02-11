Всероссийский день футбола могут сделать официальным праздником в 2025-м. Планируемая дата – последняя суббота мая («Р-Спорт»)

Всероссийский день футбола могут внести в производственный календарь в 2025 году.

В 2023 и 2024 годах Российский футбольный союз (РФС ) совместно с Минспортом и региональными властями проводил в городах России серию футбольных фестивалей под общим брендом «Всероссийский день футбола».

В мае 2024-го генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объявил о том, что союз выступит инициатором и подготовит необходимые документы для включения праздника в производственный календарь.

По информации «Р-Спорт», предложение РФС поддержали МИД, Минспорт и Министерство труда и социальной защиты. Соответствующий запрос направлен в Российскую академию наук (РАН), экспертное заключение которой требуется для рассмотрения инициативы правительством.

Отмечается, что РФС, выступая за установление Всероссийского дня футбола, также ссылается на резолюцию Генассамблеи ООН об установлении 25 мая Всемирным днем футбола с 2024 года. В России праздник будет отмечаться в последнюю субботу мая.

«Немаловажным является тот факт, что в условиях санкций РФС продолжает развивать принципы международного сотрудничества. Утверждение профессионального праздника футбола может стать новой площадкой для взаимодействия с дружественными странами, а также будет способствовать развитию как внешнего, так и внутреннего регионального туризма», – говорится в обращении РФС.

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