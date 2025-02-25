«Футбол – спорт №1 в России. Болельщик знает о Кубке и РПЛ больше, чем об ЛЧ и ведущих европейских чемпионатах». Заместитель генсека РФС об опросе

Эрика Сурикова заявила, что футбол является самым популярным спортом в России.

3008 россиян приняли участие в онлайн-опросе в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.

40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.

«Российский футбольный союз и компания Mediascope не первый год проводят подробные исследования аудитории футбола и спорта в целом, поэтому сегодня мы можем оперировать не только абсолютными показателями, но и говорить о тенденциях.

Они однозначно указывают на то, что футбол стабильно остается в России самым популярным видом спорта.

Отдельно отмечу тот факт, что национальные соревнования по уровню осведомленности среди болельщиков опережают зарубежные и международные турниры .

Российский болельщик знает о Кубке и чемпионате России больше, чем о Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах.

Посещаемость домашних матчей сборной России в прошлом году превысила 90%, а телевизионная аудитория – 4 миллиона человек. Значительно выросла доля просмотра футбола в цифровых форматах.

Все это говорит о том, что мы создаем и предлагаем собственный современный и качественный футбольный контент.

Согласно исследованию, он интересен людям самых разных возрастов. И это еще раз подтверждает тот факт, что футбол – спорт №1 в России», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.