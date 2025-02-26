Юрий Семин: «Футбол – самый популярный спорт в мире и в России. Успехов больше в других видах, но по популярности сравниться ничто не может»

Юрий Семин назвал футбол самым популярным видом спорта в России и мире.

Ранее Российский футбольный союз (РФС ) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало , что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.

«Убежден весь мир и я, что футбол – самый популярный вид спорта. Но никакой спор тут не нужен, все виды спорта необходимо развивать.

Но футбол – самый популярный в мире, как и у нас в стране, так было, есть и будет. Успехов больше в других видах спорта, но по популярности сравниться ничто не может», – сказал бывший тренер «Локомотива » и сборной России Семин.