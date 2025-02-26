Юрий Семин: «Футбол – самый популярный спорт в мире и в России. Успехов больше в других видах, но по популярности сравниться ничто не может»
Юрий Семин назвал футбол самым популярным видом спорта в России и мире.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало, что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.
«Убежден весь мир и я, что футбол – самый популярный вид спорта. Но никакой спор тут не нужен, все виды спорта необходимо развивать.
Но футбол – самый популярный в мире, как и у нас в стране, так было, есть и будет. Успехов больше в других видах спорта, но по популярности сравниться ничто не может», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России Семин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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