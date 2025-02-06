Тарханов о Шапи в МЛС: «В «Канзасе» будет возможность прогрессировать. Он еще не полностью раскрыл свой потенциал»
Александр Тарханов оценил переход Магомеда-Шапи Сулейманова из «Ариса» в «Канзас».
«Чемпионат США достаточно конкурентный, там играют много сильных футболистов, чего только стоит «Интер Майами», за который выступают Месси, Суарес, Бускетс. Так что у Шапи будет возможность прогрессировать, все будет зависеть от него.
Он еще достаточно молодой игрок и явно еще не полностью раскрыл свой потенциал», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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