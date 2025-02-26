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Шапи выложил фото с Месси: «На двоих у них 8 «Золотых мячей»

Магомед-Шапи Сулейманов выложил фото с Лионелем Месси.

Сегодня ночью «Спортинг Канзас-Сити», за который играет 25-летний экс-хавбек «Краснодара», провел матч с «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Команда Месси оказалась сильнее со счетом 3:1 (1:0 в первой игре) и вышла в 1/8 финала. 37-летний аргентинец отличился на 19-й минуте.

После игры Сулейманов сделал совместное фото с Месси, подписав его: «На двоих у них 8 «Золотых мячей 😂».

Фото: соцсети Магомеда-Шапи Сулейманова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Магомеда-Шапи Сулейманова
logoМагомед-Шапи Сулейманов
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ахахаха
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