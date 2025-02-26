Шапи выложил фото с Месси: «На двоих у них 8 «Золотых мячей»

Магомед-Шапи Сулейманов выложил фото с Лионелем Месси.

Сегодня ночью «Спортинг Канзас-Сити », за который играет 25-летний экс-хавбек «Краснодара», провел матч с «Интер Майами » в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Команда Месси оказалась сильнее со счетом 3:1 (1:0 в первой игре) и вышла в 1/8 финала. 37-летний аргентинец отличился на 19-й минуте.

После игры Сулейманов сделал совместное фото с Месси, подписав его: «На двоих у них 8 «Золотых мячей 😂».

Фото: соцсети Магомеда-Шапи Сулейманова