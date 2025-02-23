Шапи дебютировал в МЛС, выйдя на замену на 84-й минуте матча «Канзас-Сити» с «Остином»

Магомед-Шапи Сулейманов провел первый матч в МЛС .

Форвард «Канзас-Сити » вышел на замену в стартовой игре сезона с «Остином» (0:1) на 84-й минуте.

25-летний россиянин перешел в «Канзас-Сити» из «Ариса» в начале февраля. Ранее он выступал за «Хапоэль Беер-Шева», турецкий «Гиресунспор» и «Краснодар».