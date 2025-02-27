«Ман Сити» выиграл 4 из 6 последних матчей в АПЛ. Дальше – выезд к «Ноттингему», у которого на 1 балл больше
«Манчестер Сити» выиграл 4 из 6 последних матчей в Премьер-лиге.
Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Тоттенхэм» (1:0) в гостевом матче АПЛ.
«Ман Сити» занимает 4-е место в таблице и 8 марта сыграет на выезде с «Ноттингем Форест», у которого на 1 балл больше.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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