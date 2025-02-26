Холанд забил 20+ голов в каждом из трех сезонов в АПЛ. Эрлинг был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов, а в этом отстает от Салаха на 5 мячей

Эрлинг Холанд забил 20-й гол в текущем чемпионате Англии.

Форвард «Манчестер Сити » открыл счет на 12-й минуте матча с «Тоттенхэмом » в 27-м туре.

Норвежец достиг отметки в 20 мячей в каждом из трех сезонов в АПЛ . Он становился лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов с 36 и 27 голами, а в этом году идет на втором месте, отставая от Мохамеда Салаха («Ливерпуль ») на 5 мячей.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь .