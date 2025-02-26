Холанд забил 20+ голов в каждом из трех сезонов в АПЛ. Эрлинг был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов, а в этом отстает от Салаха на 5 мячей
Эрлинг Холанд забил 20-й гол в текущем чемпионате Англии.
Форвард «Манчестер Сити» открыл счет на 12-й минуте матча с «Тоттенхэмом» в 27-м туре.
Норвежец достиг отметки в 20 мячей в каждом из трех сезонов в АПЛ. Он становился лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов с 36 и 27 голами, а в этом году идет на втором месте, отставая от Мохамеда Салаха («Ливерпуль») на 5 мячей.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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