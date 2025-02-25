Чемпионат Англии. «Челси» примет «Саутгемптон», в среду «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом»
«Челси» примет «Саутгемптон» в матче 27-го тура АПЛ.
В среду «Манчестер Юнайтед» примет «Ипсвич», «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в гостях, «Тоттенхэм» будет противостоять «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – «Ньюкаслу».
Завершится тур в четверг матчем «Вест Хэм» – «Лестер».
27-й тур
27 турСелхерст Парк
До матча
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27 турФолмер AMEX Стэдиум
27 турМолинью
До матча
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Англия. Премьер-лига 25 февраля 20:15
27 турСтэмфорд Бридж
До матча
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27 турОлд Траффорд
До матча
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27 турСити Граунд
До матча
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27 турTottenham Hotspur Stadium
До матча
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27 турБрентфорд Комьюнити
Англия. Премьер-лига 26 февраля 20:15
27 турЭнфилд
Англия. Премьер-лига 27 февраля 20:00
27 турСтадион Лондон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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