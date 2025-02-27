У «Тоттенхэма» 5 побед и поражение в 6 матчах сезона с «Ман Сити» и «МЮ». Еще никому не удавалось обыграть оба манчестерских клуба по 3 раза за сезон

«Тоттенхэм» проиграл лишь 1 из 6 матчей сезона против команд из Манчестера.

Сегодня «шпоры» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в 27-м туре АПЛ.

Ранее в сезоне «Тоттенхэм » обыграл «Ман Сити » в 1/8 финала Кубка английской лиги (2:1) и одержал разгромную победу в чемпионате (4:0). Также команда Энджа Постекоглу выиграла все 3 матча сезона против «МЮ» – в АПЛ (3:0, 1:0) и в 1/4 финала Кубка лиги (4:3).

Еще ни одной команде в истории не удавалось обыграть «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед » по 3 раза в одном сезоне.