У «Тоттенхэма» 5 побед и поражение в 6 матчах сезона с «Ман Сити» и «МЮ». Еще никому не удавалось обыграть оба манчестерских клуба по 3 раза за сезон
«Тоттенхэм» проиграл лишь 1 из 6 матчей сезона против команд из Манчестера.
Сегодня «шпоры» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в 27-м туре АПЛ.
Ранее в сезоне «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги (2:1) и одержал разгромную победу в чемпионате (4:0). Также команда Энджа Постекоглу выиграла все 3 матча сезона против «МЮ» – в АПЛ (3:0, 1:0) и в 1/4 финала Кубка лиги (4:3).
Еще ни одной команде в истории не удавалось обыграть «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» по 3 раза в одном сезоне.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: City Xtra
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