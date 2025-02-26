Холанд забил 20+ голов в каждом из первых трех сезонов в АПЛ. До него это удалось лишь ван Нистелрою
Эрлинг Холанд повторил достижение Руда ван Нистелроя в АПЛ.
Форвард «Манчестер Сити» открыл счет на 12-й минуте матча с «Тоттенхэмом» в 27-м туре и забил свой 20-й гол в АПЛ.
Холанд преодолел отметку в 20 голов в каждом из трех своих первых сезонов в АПЛ. До норвежца это удалось лишь ван Нистелрою в период с 2001 по 2004 год.
Подробную статистику Холанда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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