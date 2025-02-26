«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота

Патрик Доргу совершил результативную ошибку в игре с «Ипсвичем».

На 4-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» отреагировал на заброс соперника на половину поля манкунианцев. Он сопровождал мяч, летевший к штрафной «красных дьяволов», и вдруг решил сделать пас выходившему из ворот Андре Онана .

Мяч прокатился мимо голкипера, и полузащитник гостей Джейден Филоджин-Байдейс поразил пустые ворота.

«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич». 0:1 – Филоджин-Байдейс забил на 4-й минуте. Онлайн-трансляция