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  • Аморим о 16-матчевой безголевой серии Хейлунда: «Команда не помогает Расмусу, не представляет угрозу. У него будет больше моментов, если «МЮ» улучшит игру»
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Аморим о 16-матчевой безголевой серии Хейлунда: «Команда не помогает Расмусу, не представляет угрозу. У него будет больше моментов, если «МЮ» улучшит игру»

Рубен Аморим объяснил длительную безголевую серию Расмуса Хейлунда.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не забивает 16 матчей подряд.

«Думаю, очевидно, что команда не помогает Расмусу. Мы не создаем много моментов. Мы не создаем угрозу, это заметно в матчах. Иногда мы оказываемся в финальной трети, но от нас не исходит опасность. Это также можно заметить, когда мы низко обороняемся, и иногда соперник не боится переходов. Поэтому я, как тренер, тоже чувствую, что мы не помогаем нападающим.

Я считаю, что у Расмуса большой потенциал. Если мы улучшим нашу игру, то у него будет больше голевых моментов. Он пришел сюда очень молодым, а когда ты молод, иногда сложно все время играть, будучи центрфорвардом. Нужно учитывать контекст.

Стоит взглянуть на игровые качества Расмуса – у него есть скорость и техника, он забивает голы в действительно сложных ситуациях. Иногда он выбирал не самую удачную позицию, порой ему хотелось получить мяч, потому что он проводил много времени без него и отдалялся от ворот, где он должен находиться. Мы учитываем это на тренировках  – иногда это зависит от уверенности игрока, но в большей степени от нашей игры», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoРасмус Хейлунд
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
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