Аморим о 16-матчевой безголевой серии Хейлунда: «Команда не помогает Расмусу, не представляет угрозу. У него будет больше моментов, если «МЮ» улучшит игру»

Рубен Аморим объяснил длительную безголевую серию Расмуса Хейлунда.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » не забивает 16 матчей подряд.

«Думаю, очевидно, что команда не помогает Расмусу. Мы не создаем много моментов. Мы не создаем угрозу, это заметно в матчах. Иногда мы оказываемся в финальной трети, но от нас не исходит опасность. Это также можно заметить, когда мы низко обороняемся, и иногда соперник не боится переходов. Поэтому я, как тренер, тоже чувствую, что мы не помогаем нападающим.

Я считаю, что у Расмуса большой потенциал. Если мы улучшим нашу игру, то у него будет больше голевых моментов. Он пришел сюда очень молодым, а когда ты молод, иногда сложно все время играть, будучи центрфорвардом. Нужно учитывать контекст.

Стоит взглянуть на игровые качества Расмуса – у него есть скорость и техника, он забивает голы в действительно сложных ситуациях. Иногда он выбирал не самую удачную позицию, порой ему хотелось получить мяч, потому что он проводил много времени без него и отдалялся от ворот, где он должен находиться. Мы учитываем это на тренировках – иногда это зависит от уверенности игрока, но в большей степени от нашей игры», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».