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Куртуа – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Меньян – 3-й, Облак – 6-й, Доннарумма – 9-й

FourFourTwo обновил рейтинг лучших вратарей на данный момент.

Первую строчку в списке, составленном британским журналом, занимает Тибо Куртуа.

В десятку сильнейших голкиперов мира входят:

1. Тибо Куртуа, «Реал».

2. Алиссон, «Ливерпуль».

3. Майк Меньян, «Милан».

4. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла».

5. Давид Райя, «Арсенал».

6. Ян Облак, «Атлетико».

7. Унаи Симон, «Атлетик».

8. Мануэль Нойер, «Бавария».

9. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ».

10. Ян Зоммер, «Интер».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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