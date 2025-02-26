«Холодец – специфичное блюдо, на любителя. Пробовал солянку и равиоли, у вас они называются пельмени». Защитник «Локо» Ньямси о русской кухне
Игроку «Локомотива» Жерзино Ньямси не понравился холодец.
«Я пробовал различные национальные русские блюда. Пробовал борщ, рис, плов. Правда, скорее, это узбекская кухня.
На Новый год ел… Как его? Желе такое, холодец. Довольно специфичное блюдо, на любителя.
Еще пробовал суп, солянку и равиоли, у вас они называются пельмени», – рассказал французский защитник «Локомотива» Ньямси.
Холодец, изучение языка и стереотипы о русских: большое интервью с защитником «Локомотива» Ньямси
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости