Ньямси о Москве: «Люблю бывать на Воробьевых горах, там очень красиво. Впечатлила архитектура в центре города, много исторических зданий»
Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от Москвы.
«Это большой город. Нужно много времени, чтобы хорошо изучить его.
Мне нравится гулять по Москве, особенно по паркам и другим живописным местам. Люблю бывать на Воробьевых горах, там действительно очень красиво, особенно летом. Вид со смотровой площадки просто потрясающий! Оттуда можно прогуляться до «Лужников».
Ну а первое место, которое я посетил в Москве – разумеется, Красная площадь. Вообще меня впечатлила архитектура в центре города: много исторических зданий.
Еще отмечу Пушкинский музей: ходили туда вместе с семьей, получили большое удовольствие», – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем