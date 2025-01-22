Ньямси о Москве: «Люблю бывать на Воробьевых горах, там очень красиво. Впечатлила архитектура в центре города, много исторических зданий»

Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от Москвы.

«Это большой город. Нужно много времени, чтобы хорошо изучить его.

Мне нравится гулять по Москве, особенно по паркам и другим живописным местам. Люблю бывать на Воробьевых горах, там действительно очень красиво, особенно летом. Вид со смотровой площадки просто потрясающий! Оттуда можно прогуляться до «Лужников».

Ну а первое место, которое я посетил в Москве – разумеется, Красная площадь. Вообще меня впечатлила архитектура в центре города: много исторических зданий.

Еще отмечу Пушкинский музей: ходили туда вместе с семьей, получили большое удовольствие», – сказал защитник «Локомотива ».