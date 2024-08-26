Жерзино Ньямси сравнил московское метро с музеем.

«Я был в московском метро – там потрясающая архитектура, скульптуры и очень много людей. Они постоянно куда-то бегут.

С парижским даже сравнить не могу – здесь гораздо чище. Я будто побывал в музее», – сказал французский защитник « ».

27-летний перешел в московский клуб в феврале этого года из «Страсбура».