Ньямси о московском метро: «Будто побывал в музее – потрясающая архитектура, скульптуры. С парижским даже сравнить не могу – здесь гораздо чище»
Жерзино Ньямси сравнил московское метро с музеем.
«Я был в московском метро – там потрясающая архитектура, скульптуры и очень много людей. Они постоянно куда-то бегут.
С парижским даже сравнить не могу – здесь гораздо чище. Я будто побывал в музее», – сказал французский защитник «Локомотива».
27-летний Ньямси перешел в московский клуб в феврале этого года из «Страсбура».
Толстой горил примерно так: в добро верят лишь те немногие, кто его творят.
Аналогично и с чистотой: когла у человека его личные стандарты чистоты высокие, то он всюду содержит чистоту (в мыслях, словах и действиях). Для большинства это недоступный уровень и проще оправдать свой уровень. Вопрос времени, когда грязь надоест.