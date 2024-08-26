Ньямси о московском метро: «Будто побывал в музее – потрясающая архитектура, скульптуры. С парижским даже сравнить не могу – здесь гораздо чище»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Максим Ликсутов Жерзино Ньямси Футбол

Жерзино Ньямси сравнил московское метро с музеем.

«Я был в московском метро – там потрясающая архитектура, скульптуры и очень много людей. Они постоянно куда-то бегут.

С парижским даже сравнить не могу – здесь гораздо чище. Я будто побывал в музее», – сказал французский защитник «Локомотива». 

27-летний Ньямси перешел в московский клуб в феврале этого года из «Страсбура». 

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26 комментариев
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Ну Московское метро по факту лучшее в мире
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Был в Парижском метро, обшарпанные грязные станции, старенькие вагоны, маленькие и тёмные как и станции, короткие составы, приходят раз в 6 минут и на резиновых шинах или колёсах. Был и в Московском метро, светло, чисто, кондеи, вагоны чуть ли не ласточки, длинные составы, приходят раз в 1,5-2 минуты, электронные табло, станции чуть ли не дворцы, это как что-то и палец)
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Ответ slow focus
Комментарий скрыт
Напомню что Париж мелкий размером всего лишь в третье транспортное кольцо Москвы. В пределах третьего транспортного кольца где бы не был, ты также доберешься быстро пешком до ближайшей станции метро в считанные минуты. Включим автобусное сообщение, в котором в Париже и ждать автобус дольше и они ходят там переполненные, московские автобусы чётко по расписанию, часто, да ещё они и современнее. В Париже ходят такие же автобусы как из Москвы до Нахабино или Одинцово или Звенигорода, электробусы Москвы с кондерами, электронными табло и низкой посадкой, веломестами, возможностями для инвалидов, это как на полвека вперёд. И самое главное между 2мя минутами в метро и 6 есть разница, между короткими составами и длинными есть разница, в московском даже от последнего вагона до первого можно пройти, между вагонами 50 летней разницы и новыми есть разница, и ещё раз напомню, Париж размером в третье кольцо, а в пределах третьего кольца сталинки настолько просторные что в Париже это изначально невыгодно. Если мы ещё сравнии пригородные электрички, которые в Москве слились с метро, те же самые ласточки, то Париж со своим старьем на полвека позади и никогда не догонит Москву в плане транспортной инфраструктуры, там нет ни единого показателя в плане транспорта, включая метро, автобусы, электрички, автомобильные развязки, в чем бы он превосходил Москву.
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Ньямси пока положительное впечатление производит, этакий здоровый добряк, и очень адекватный, судя по вью. Играть ещё хорошо начал, вот бы ещё поменьше ногами махал в штрафной, а то чувствую в следующий раз пенка в любом спорном моменте точно прилетит
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Ответ Руслан Узденов
Ну Московское метро по факту лучшее в мире
По красоте точно лучшее, по эффективности и чистоте должны быть похожие в Токио и китайских городах. По потоку московское первое, не считая Азии.
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Чисто не там где убирают, а там где не сорят!
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Нос потёр овчарке?
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Ну для групп азиатской внешности там экскурсии и проводят, буквально. Несколько раз наблюдал такую картину. Скорее всего китайцы или японцы были.
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Ответ slow focus
Комментарий скрыт
Так в Союзе эти квартиры,пусть и со скрипом,давали бесплатно.))))) Кто мешает сейчас переехать в квартиру больше и просторней? Платите и наслаждайтесь,если деньги есть.Союз то тут при чём?))))
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Уникальный объект, нигде нет такого в мире.
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Ответ hypnotoad94
По красоте точно лучшее, по эффективности и чистоте должны быть похожие в Токио и китайских городах. По потоку московское первое, не считая Азии.
по красоте - посмотрите стокгольмское, очень красиво сделали
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Москва вообще самая красивая,богатая,уютная Страна! Вся Россия завидует.( сарказм)
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Как я рад за Москву,в моем городе нет метро,даже как в Париже.Ни какого нет.
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Ответ Spartakus1984
Как я рад за Москву,в моем городе нет метро,даже как в Париже.Ни какого нет.
Да фиг с этим метро, у меня дорог в городе нет. Это даже не ямы, а просто овраги. Прислала Москва губернатора. Этот гастролер так быстро управился, что никто даже понять не успел, как город в дыру превратился
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Ответ Lol Ko
А где убирают - грязно?
Зачем убирать, если можно не сорить?
Толстой горил примерно так: в добро верят лишь те немногие, кто его творят.
Аналогично и с чистотой: когла у человека его личные стандарты чистоты высокие, то он всюду содержит чистоту (в мыслях, словах и действиях). Для большинства это недоступный уровень и проще оправдать свой уровень. Вопрос времени, когда грязь надоест.
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Московское метро - самое красивое метро в мире. Это факт.
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Ответ hypnotoad94
По красоте точно лучшее, по эффективности и чистоте должны быть похожие в Токио и китайских городах. По потоку московское первое, не считая Азии.
В Гуанчжоу в час пик 3 очереди. В вагон, на эскалатор и в вестибюль. Наверное минут 20 надо потратить, чтобы уехать.
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Ответ Невский баклан
Напомню что Париж мелкий размером всего лишь в третье транспортное кольцо Москвы. В пределах третьего транспортного кольца где бы не был, ты также доберешься быстро пешком до ближайшей станции метро в считанные минуты. Включим автобусное сообщение, в котором в Париже и ждать автобус дольше и они ходят там переполненные, московские автобусы чётко по расписанию, часто, да ещё они и современнее. В Париже ходят такие же автобусы как из Москвы до Нахабино или Одинцово или Звенигорода, электробусы Москвы с кондерами, электронными табло и низкой посадкой, веломестами, возможностями для инвалидов, это как на полвека вперёд. И самое главное между 2мя минутами в метро и 6 есть разница, между короткими составами и длинными есть разница, в московском даже от последнего вагона до первого можно пройти, между вагонами 50 летней разницы и новыми есть разница, и ещё раз напомню, Париж размером в третье кольцо, а в пределах третьего кольца сталинки настолько просторные что в Париже это изначально невыгодно. Если мы ещё сравнии пригородные электрички, которые в Москве слились с метро, те же самые ласточки, то Париж со своим старьем на полвека позади и никогда не догонит Москву в плане транспортной инфраструктуры, там нет ни единого показателя в плане транспорта, включая метро, автобусы, электрички, автомобильные развязки, в чем бы он превосходил Москву.
Больше всего в парижском метро раздражали короткие перегоны, буквально по 500 м, вместо среднемоковских 2 км.
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Ответ enechipo
Если Вы про Куев, то ошибаетесь. Там пока еще старый губернатор, от Зелебобы.
Да на..р мне куев, пусть его хоть весь снесут. Меня Томск беспокоит
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Ответ brno2020
Чисто не там где убирают, а там где не сорят!
А где убирают - грязно?
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